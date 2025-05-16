Первый агротехнологический класс в Городецком округе планируют открыть по нацпроекту

Первый агротехнологический класс в Городецком муниципальном округе Нижегородской области планируют открыть в деревне Ковригино в рамках национального проекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности».
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