Двое туристов пострадали при падении машины с обрыва в море на западе Крыма

pxhere.com Автомобиль с туристами рухнул в море с 20-метрового обрыва в Крыму. Инцидент произошел на мысе Тарханкут в селе Оленевка, рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по республике.
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