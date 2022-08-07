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Двое туристов пострадали при падении машины с обрыва в море на западе Крыма

Двое туристов пострадали при падении машины с обрыва в море на западе Крыма

pxhere.com Автомобиль с туристами рухнул в море с 20-метрового обрыва в Крыму. Инцидент произошел на мысе Тарханкут в селе Оленевка, рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по республике.

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