Моu Новости

15 подписчиков

Свежие комментарии

  • Константин Поляков
    Ну и где..... ученые и их выясненное,что там?☠️😈Душа после смерти...
  • Vladimir Orekhov
    Наверное, обычный картофельный суп можно/нужно считать супом на картофельном отваре.Что будет если пи...
  • Lora Некрасова
    Всё правильно. Я так и делаю. В постные дни на картофельном отваре получается вкусная каша. Поливаю комнатные цветы. ...Что будет если пи...

Как получить знак судьбы на Голубую Луну 31 августа

Жители Земли в августе могут наблюдать удивительное явление, которое в науке называется суперлунием.Это время, когда полная Луна приближается к планете настолько близко, что все, чей взгляд устремляется в небо, поражаются размерами ночного светила.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх