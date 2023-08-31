Как получить знак судьбы на Голубую Луну 31 августа

Жители Земли в августе могут наблюдать удивительное явление, которое в науке называется суперлунием.Это время, когда полная Луна приближается к планете настолько близко, что все, чей взгляд устремляется в небо, поражаются размерами ночного светила.
Жители Земли в августе могут наблюдать удивительное явление, которое в науке называется суперлунием.Это время, когда полная Луна приближается к планете настолько близко, что все, чей взгляд устремляется в небо, поражаются размерами ночного светила.
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