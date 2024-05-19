BMW рассекретила дизайн нового поколения M5

Компания BMW продемонстрировала дизайн модели M5 нового поколения. Автомобиль в кузове с заводским индексом G90 получил бамперы с аэродинамическим обвесом, расширенные крылья и накладки на боковые зеркала, изготовленные из углепластика.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии