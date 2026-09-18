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Синоптик Позднякова предупредила, что бабье лето в Москве завершится после выходных

Синоптик Позднякова предупредила, что бабье лето в Москве завершится после выходных

Ближайшие выходные станут последними по-настоящему теплыми днями в Москве. Затем бабье лето завершится, а в первой половине следующей недели ожидаются дожди, пишет ИА НСН .

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