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Царьград

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В Пермском крае 85% заявлений в первый класс подали через «Госуслуги»

В Пермском крае 85% заявлений в первый класс подали через «Госуслуги»

В Пермском крае подвели итоги зачисления детей в первые классы. Родители активно использовали цифровые сервисы: через портал «Госуслуги» в общей сложности поступило свыше 28 тыс.

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