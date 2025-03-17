Смертельная зараза: пять лет назад ВОЗ объявила пандемию COVID-19

Пять лет назад в наш лексикон вошли новые слова: маски, перчатки, QR-код, карантин и самоизоляция. Одиннадцатого марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения официально объявила о пандемии коронавируса.
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