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Царьград

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  • Eduard
    Люди почему пркступников выбирают?А,это у нихтакая партийная система создана на Западе.Изначально выбирают люди,а пот...«Плохо начинаешь»...
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Блок "Победа" раскроет план выборов для избавления Молдавии от "западного ига"

Блок "Победа" раскроет план выборов для избавления Молдавии от "западного ига"

Блок "Победа" готовится представить стратегию для грядущих парламентских выборов в Молдавии. Основная цель — противодействие "западному игу".

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