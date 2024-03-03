Что повесить над кроватью в спальне? Идеи оформления спальни

Одна из самых главных и обязательных атрибутик любой спальни – это, конечно же, постель! Где, как не в этой комнате, можно отдохнуть после тяжелого рабочего дня и восстановить свои силы?! В то же время внешний облик ложе тоже заслуживает отдельного внимания, и чем он оригинальнее, тем интереснее ….