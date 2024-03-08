Лариса Гузеева попала в больницу с травмой ноги

Телеведущей наложили гипсГлавная сваха страны Лариса Гузеева сообщила, что получила перелом ноги. С поклонниками она поделилась кадрами, на которых медик выкладывает на конечность ведущей ровный слой гипса.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии