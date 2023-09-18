Товарооборот между США и Россией поставил антирекорд с начала 2022 года

Товарооборот между США и Россией продолжает снижаться. По состоянию на июль текущего года данный показатель составил 227,3 млн долларов, о чем свидетельствуют результаты исследования Census Bureau (Бюро переписей США).
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