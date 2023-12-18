Страна и люди
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Страна и люди

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Сальдо рассказал о планах восстановления Каховской плотины

Сальдо рассказал о планах восстановления Каховской плотины

Восстановление Каховской плотины, разрушенной ударами ВСУ летом 2023 года, займет намного меньше времени, чем ее строительство в советский период, за счет сохранившихся чертежей ГЭС и современных технологий.

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