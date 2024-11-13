"Какое счастье жить среди русских. Я так давно об этом мечтал....". Ещё одна история возвращения русских домой в Россию

Здравствуй, дорогая Русская Цивилизация. Мы продолжаем освещать возвращение наших людей домой, а также переезд иностранцев из западных стран в Россию, которые хотят покинуть свои страны из-за происходящего внутри.
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