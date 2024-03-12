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Новоаннинский сегодня 🇷🇺NOVO_TODAY

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В рубрику #НАКИПЕЛО

В рубрику #НАКИПЕЛО Сегодня была в больнице наблюдала за такой картиной, как поведение малолеток. Стоят, огрызаются со взрослыми пожилыми - бабушками и дедушками, стало очень обидно! Чему обучают детей в сельских школах?!!! Также не хочу афишировать взрослых, сопровождающих этих детей, которые хамили, огрызались на пожилых людей и не соблюдали очередь! Раз у вас комиссия, то у других могут быть проблемы со здоровьем и тоже комиссия, и они стали лезть вперёд всех 😡😡😡.

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