В рубрику #НАКИПЕЛО Сегодня была в больнице наблюдала за такой картиной, как поведение малолеток. Стоят, огрызаются со взрослыми пожилыми - бабушками и дедушками, стало очень обидно! Чему обучают детей в сельских школах?!!! Также не хочу афишировать взрослых, сопровождающих этих детей, которые хамили, огрызались на пожилых людей и не соблюдали очередь! Раз у вас комиссия, то у других могут быть проблемы со здоровьем и тоже комиссия, и они стали лезть вперёд всех 😡😡😡.