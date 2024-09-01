"Не успел даже встать с кровати": Русский "Искандер" настиг разведчика Mи-6 и другие "странные смерти". "Калибровка" Одессы прошла успешно

Константин Самарин

Да при наличии такого количества ФАБов и ракет большой дальности, давно можно было раздолбать этот порт в Ильичевске в пух и прах, а не дожидаться расползания западного оружия по фронтам. Видимо, в российском генштабе кому-то хорошо заплатили, чтобы это оружие попадало на линию огня.