Археологи обнаружили в Москве 400-летние изразцы из красной глины с кошками в коронах

В Москве археологи обнаружили уникальные 400-летние изразцы с изображением кошек в коронах. Эти старинные красноглиняные плитки нашли на двух раскопках — на Тверской улице и в районе Чижевского подворья, сообщает сайт мэра и правительства города.
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