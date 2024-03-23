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ФСБ задержала убийц из "Крокуса"

ФСБ задержала убийц из "Крокуса"

ФСБ задержала 11 человек по делу о теракте в "Крокусе". Среди них 4 исполнителей, которые убивали людей.

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Комментарии
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Юрий Николаев
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22 час.
СС
Сергей Скрипальщиков
Вместе с хозяевами из пиндостана и нагло-саксами
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22 час.
Юрий Золотарев
Причастность БандероЖОпии к массовому убийству в &quot;Крокусе&quot; априори ОЧЕВИДНА!! Посмотрите, КАК они визжали от свинячьего восторга в первые часы теракта!
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18 час.

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