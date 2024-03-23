ФСБ задержала 11 человек по делу о теракте в "Крокусе". Среди них 4 исполнителей, которые убивали людей.
ФСБ задержала убийц из "Крокуса"
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Юрий Николаев
Ответить
22 час.
СС
Сергей Скрипальщиков
Вместе с хозяевами из пиндостана и нагло-саксами
Ответить
22 час.
Юрий Золотарев
Причастность БандероЖОпии к массовому убийству в "Крокусе" априори ОЧЕВИДНА!! Посмотрите, КАК они визжали от свинячьего восторга в первые часы теракта!
Ответить
18 час.
Свежие комментарии