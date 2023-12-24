Архангельский молодёжный театр приглашает горожан на новогодний спектакль

Все праздники на сцене театрального особняка на Логинова будут показывать маленькую детективную трилогию «Колобок идет по следу»Все праздники на сцене театрального особняка на Логинова будут показывать маленькую детективную трилогию «Колобок идет по следу»В пресс-службе театра уточняют, что перед спектаклем юных зрителей ждёт игровая программа.