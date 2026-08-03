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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Плющев о недопуске России: «Нужно жестко отстаивать интересы в ИИХФ, идти на конфликт. Если мы не проснемся, то вернемся в лучшем случае в 2028-м»

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев высказался о продлении отстранения сборной России от международных соревнований под эгидой ИИХФ.

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