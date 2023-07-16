Очаровательные грани​ ​ пентагоновского бриллианта блефа Илона Маска

Леонтий Букштейн

А что же Маск не расскажет, как он за свой счет по горло оснастил ВСУ своими терминалами Старлинк, чтобы им было удобнее убивать россиян? Что же до кассетных бомб, то пока он рассуждает на темы морали, они уже рвутся в Луганске. Синхронное лицемерие с Пентагоном, который под болтовню о самих бомбах и "возможности" их применения, уже доставил их на поле боя. Обычное лицемерие амеров. И Илон Маск - часть их системы.