Китай

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    А долгов сколько?265 млрд долларов...

Ван И примет участие во встрече министров иностранных дел стран-участниц СВМДА

Пекин, 11 октября /Синьхуа/ -- Член Госсовета КНР, министр иностранных дел Ван И во вторник, 12 октября, по видеосвязи из Пекина примет участие в шестой встрече глав МИД стран-участниц Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии /СВМДА/.

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