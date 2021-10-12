Ван И примет участие во встрече министров иностранных дел стран-участниц СВМДА

Пекин, 11 октября /Синьхуа/ -- Член Госсовета КНР, министр иностранных дел Ван И во вторник, 12 октября, по видеосвязи из Пекина примет участие в шестой встрече глав МИД стран-участниц Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии /СВМДА/.