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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Краснодар» победил «Ахмат» по пенальти, но упустил победу в основное время, ведя к 93-й. На спасение грозненцев давали 12.00

«Краснодар» победил «Ахмат» в матче Фонбет Кубка России. Основное время завершилось вничью – 1:1. Грозненцы спаслись от поражения на 93-й минуте благодаря голу Максима Самородова – в лайве на спасение «Ахмата» давали коэффициент 12.

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