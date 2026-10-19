Группа «Черкизово», крупнейший отечественный производитель мясной продукции, приурочила ко Всемирному дню здорового питания запуск двух образовательных проектов, призванных помочь россиянам сформировать правильные пищевые привычки.
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