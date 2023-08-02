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Генеральная прокуратура РФ реприватизирует стратегические заводы для нужд ВПК

Генеральная прокуратура РФ реприватизирует стратегические заводы для нужд ВПК

КОШКИН В стране периодически разными заинтересованными лицами, как бы невзначай, поднимается вопрос о дальнейшей приватизации промышленных объектов, находящихся под полным или частичным государственным контролем.

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