Генеральная прокуратура РФ реприватизирует стратегические заводы для нужд ВПК

КОШКИН В стране периодически разными заинтересованными лицами, как бы невзначай, поднимается вопрос о дальнейшей приватизации промышленных объектов, находящихся под полным или частичным государственным контролем.
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