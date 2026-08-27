Почему НПЗ попадают под удары: Глава предприятия ответил так, что всё стало ясно

Атаки на НПЗ принято объяснять их стратегическим значением. Но один разговор о защите предприятия показывает: уязвимость нефтяной отрасли связана не только с ударами противника, но и с решениями внутри самой системы.
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