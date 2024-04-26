РИА Новости: военнослужащим из Франции обещают хорошие деньги на Украине

Военным делались заманчивые предложения Военнослужащим из Франции обещают оформление фиктивной отставки и хорошие деньги за участие в боевых действиях на стороне украинской армии в зоне специальной военной операции.
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