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Лопес об Икарди и Ванде: «Больно, когда так поступает человек, чей холодильник ты заполнял в трудные времена. Мауро не прав, что вмешивался в дела моих детей»

Экс-форвард «Барселоны» и « Москвы » Макси Лопес признался, что уход Ванды Нары к Мауро Икарди причинил ему боль.

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