Вскрылась причина перегрева видеокарт Nvidia. Дело в дешевой термопасте

Партнеры Nvidia по производству графических процессоров экономили на термопасте — из-за этого видеокарты нагревались до 100 градусовПо сообщениям Игоря Валлосека из Igor's Lab, партнеры Nvidia, занимающиеся производством видеокарт серии GeForce RTX 40, используют некачественную термопасту, которая деградирует через несколько месяцев после начала эксплуатации — это приводит к значительному повышению температуры в горячих точках видеокарт — более 100 градусов Цельсия, — и увеличению скорости вращения вентиляторов до почти 100%.