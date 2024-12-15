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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Уайт – о прощальном бое Порье: «Мы в середине переговоров»

«Мы находимся в середине переговоров», – сказал Дана Уайт. В последнем бою в июне-2024 Дастин Порье проиграл Исламу Махачеву удушающим приемом в пятом раунде.

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