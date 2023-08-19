Любопытности и невероятности

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В Марокко найдены кости древних людей, которые помогут учёным пролить свет на эволюцию человека

В Марокко найдены кости древних людей, которые помогут учёным пролить свет на эволюцию человека

Любая встреченная на пути пещера может оказаться сокровищницей для археологов. Дело в том, что много лет назад предки современных людей использовали пещеры в качестве складов для еды, мастерских для изготовления оружия и укрытия от хищников.

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