Электричкам до Уссурийска и Ружино добавят вагонов из-за непогоды

В Приморье на два дня увеличено количество вагонов на пригородных поездах и электричках. Мера принята краевым Минтрансом совместно с перевозчиком "Экспресс Приморья" из-за обрушившейся непогоды, сообщает ИА UssurMedia со ссылкой на правительство региона.
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