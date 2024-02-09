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Мы соседи по планете

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Четвероногое счастье: на что похожа жизнь, когда в доме больше двух собак

Четвероногое счастье: на что похожа жизнь, когда в доме больше двух собак

Собака — это большая ответственность, но и огромный источник радости в жизни. Но как живется людям, которым одной и даже двух собак показалось недостаточно? Похожа ли их жизнь на реальную версию «101 далматинца»? Удается ли им насладиться тишиной и покоем хотя бы несколько минут в неделю? Такая компания кажется милой и чудесной со стороны, но иметь полный дом собак — это совершенно особенный опыт.

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