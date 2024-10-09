Власти заплатят 80 тысяч рублей за укушенного бездомной собакой ребенка

За компенсацией морального вреда обратилась жительница Купинского района. В Новосибирской области суд обязал администрацию Купинского района выплатить компенсацию морального вреда матери мальчика, которого укусила безнадзорная собака.
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