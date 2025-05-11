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Свежие комментарии

  • Егор Горшков
    Отличная новость, надеемся это начало большого процесса.Сбер увеличил ипо...

Работающим пенсионерам ждёт перерасчёт пенсий в августе 2025 года

Работающим пенсионерам ждёт перерасчёт пенсий в августе 2025 года

В августе 2025 года работающим пенсионерам пересчитают страховую пенсию. Это коснется тех, кто официально работал в 2024 году и за кого работодатели платили страховые взносы, сообщил депутат Госдумы Сергей Гаврилов.

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