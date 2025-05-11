Работающим пенсионерам ждёт перерасчёт пенсий в августе 2025 года

В августе 2025 года работающим пенсионерам пересчитают страховую пенсию. Это коснется тех, кто официально работал в 2024 году и за кого работодатели платили страховые взносы, сообщил депутат Госдумы Сергей Гаврилов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии