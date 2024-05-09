Отмена субсидий на покупку электрокаров убила желание немцев покупать «электрички»

У каждого четвертого жителя Германии (24%) отмена госсубсидий снизила или полностью исключила желание покупать электромобиль, а в Берлине даже примерно у каждого третьего (32%), показало исследование HUK Mobility Study 2024.
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