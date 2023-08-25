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О соблюдении уставных правил рассказали военные прокуроры Уссурийска

О соблюдении уставных правил рассказали военные прокуроры Уссурийска

В Приморском крае военные прокуроры Уссурийска приняли участие в месячнике сплочения воинских коллективов и предупреждения нарушений уставных правил взаимоотношений между военнослужащими, сообщили ИА UssurMedia в пресс-службе военной прокуратуры.

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