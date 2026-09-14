Минпросвещения: более 40 тыс. студентов преподают в школах России

Минпросвещения сообщает: более 40 тысяч студентов уже ведут уроки в российских школах. Ожидается, что к 2030 году необходимость замены педагогов составит 96 тысяч, из них 40 тысяч – учителя.
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