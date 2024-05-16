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Утечки конфиденциальной информации из-за кибератак в России выросли до 72%

Утечки конфиденциальной информации из-за кибератак в России выросли до 72%

Кража конфиденциальных данных частных лиц стала одним из самых распространенных последствий кибератак, ее доля в I квартале 2024-го выросла до 72%, тогда как за тот же период 2023-го она составляла 59%, узнали «Известия».

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