Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Konstantin Петров
    Буржуинские Полицейские открывают памятник Советским Милиционерам. Дело хорошее. Правоприемство. А только Сталин не о...Владимир Колоколь...
  • Konstantin Петров
    У меня с детства прививка от оспы. Пойдет? Сказано же, что можно с любой прививкой!Турция теперь при...
  • Konstantin Петров
    Как-то по тихому убрали из КТОФ одну первую буковку. Ну буковка и буковка, в алфавите их много, жалко что ли?. А межд...Военные строители...

Цветущий Уссурийск мотивировал Шестакова на озеленение Владивостока

Цветущий Уссурийск мотивировал Шестакова на озеленение Владивостока

Новый руководитель администрации Владивостока Константин Шестаков вслед за своим предшественником демонстрирует курс на озеленение краевой столицы.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх