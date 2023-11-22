Кончается эпоха полного господства американских подводных лодок над китайскими

Эпоха полного господства американских подводных лодок над китайскими заканчивается: Китай представил атомную ударную подводную лодку, оснащенную технологией шумоподавления, аналогичной той, что используется на американских подводных лодках.
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