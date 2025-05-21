Как хранить и готовить чай: советы Роспотребнадзора по сохранению вкуса

Роспотребнадзор дал рекомендации по правильному хранению и приготовлению чая. Эксперты подчеркнули важность выбора тёмного, сухого и прохладного места для хранения, а также указали оптимальные температуры заваривания для различных видов чая.
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