Какой сегодня праздник: 15 марта – Всемирный день защиты прав потребителей

Всемирный день защиты прав потребителей отмечается ежегодно 15 марта. Он был учрежден в 1983 году, когда были обозначены основные права потребителей: право на информацию, безопасность, выбор и быть услышанным.
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