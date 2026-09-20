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Газета.ру

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Лантратова: 9 бойцов ВС РФ возвращены из "теневого плена" Украины

Лантратова: 9 бойцов ВС РФ возвращены из "теневого плена" Украины

Россия продолжает работу по поиску российских военнослужащих, которые, по данным российской стороны, могут находиться в так называемом «теневом плену» на Украине.

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