Власти Китая начали расследование деятельности теневого банка Zhongzhi

Китайский конгломерат Zhongzhi оказался под следствием, после заявленного дефицита в $36.4 млрд. Дефолт по расчетам с клиентами крупнейшего игрока теневого финансового сектора страны, вызывает у властей тревогу.
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