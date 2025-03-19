Юрист назвал необязательные для оплаты коммунальные услуги

ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе Не все коммунальные услуги в квитанциях подлежат обязательной оплате. Об этом сообщил доцент базовой кафедры финансового контроля, анализа и аудита Главного контрольного управления города Москвы РЭУ имени Г.