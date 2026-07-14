Победителей фестиваля наградили ценными подарками и анонсировали новый курорт Palmira Hotels

На прошедшем фестивале победителей конкурса отметили ценными призами от партнеров мероприятия. Главными из них стали наушники, вертикальный пылесос Dreame Z40 TangleCut Flex, VIP-билет в «Москвариум» на четырех человек, сапборд от клуба любителей SUP-серфинга «САПКЛАБ», а также сертификат на отдых в Palmira Istra Resort.