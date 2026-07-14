Регионы России
ГлавнаяБлогПолитикаЭкономикаОбществоСпецпроектыНаш журнал
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Регионы России

354 подписчика

Победителей фестиваля наградили ценными подарками и анонсировали новый курорт Palmira Hotels

Победителей фестиваля наградили ценными подарками и анонсировали новый курорт Palmira Hotels

На прошедшем фестивале победителей конкурса отметили ценными призами от партнеров мероприятия. Главными из них стали наушники, вертикальный пылесос Dreame Z40 TangleCut Flex, VIP-билет в «Москвариум» на четырех человек, сапборд от клуба любителей SUP-серфинга «САПКЛАБ», а также сертификат на отдых в Palmira Istra Resort.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии