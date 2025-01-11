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В Приморье бензовоз насмерть сбил пешехода

В Приморье бензовоз насмерть сбил пешехода

В Чугуевке следователь местного отдела полиции инициировал уголовное расследование по случаю дорожно-транспортного происшествия, которое унесло человеческую жизнь, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на полицию региона.

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