В Приморье бензовоз насмерть сбил пешехода

В Чугуевке следователь местного отдела полиции инициировал уголовное расследование по случаю дорожно-транспортного происшествия, которое унесло человеческую жизнь, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на полицию региона.
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