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Контрафронт

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Ирак: Генеральное консульство США (США) и международный аэропорт Эрбиля (EBL/ORER) подверглись...

Ирак: Генеральное консульство США (США) и международный аэропорт Эрбиля (EBL/ORER) подверглись нападению нескольких иранских беспилотников поздно вечером по местному времени; немедленных сообщений о жертвах не поступало.

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