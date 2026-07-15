Ирак: Генеральное консульство США (США) и международный аэропорт Эрбиля (EBL/ORER) подверглись нападению нескольких иранских беспилотников поздно вечером по местному времени; немедленных сообщений о жертвах не поступало.
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