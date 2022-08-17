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В Госдуме заявили об уничтожении боевого потенциала армии Украины

В Госдуме заявили об уничтожении боевого потенциала армии Украины

Global Look Press/Oleg Pereverzev/ZUMAPRESS.com Боевой потенциал армии Украины полностью уничтожен. Теперь российским войскам противостоят силы коллективного Запада, которые развернули свой плацдарм на Украине, заявил депутат Госдумы Михаил Шеремет.

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