В Госдуме заявили об уничтожении боевого потенциала армии Украины

Global Look Press/Oleg Pereverzev/ZUMAPRESS.com Боевой потенциал армии Украины полностью уничтожен. Теперь российским войскам противостоят силы коллективного Запада, которые развернули свой плацдарм на Украине, заявил депутат Госдумы Михаил Шеремет.