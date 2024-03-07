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Регион 29

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«Водник» разгромил «Енисей» и вышел в полуфинал Чемпионата России

Сегодня архангельский клуб одержал красивую победу в ответном домашнем матче против красноярцев в стадии четверти финалаСегодня архангельский клуб одержал красивую победу в ответном домашнем матче против красноярцев в стадии четверти финалаОправдывая самые смелые надежды болельщиков, на родном поле «Водник» показал гораздо более уверенную игру, нежели чем на выездном матче в Красноярске.

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