«Водник» разгромил «Енисей» и вышел в полуфинал Чемпионата России

Сегодня архангельский клуб одержал красивую победу в ответном домашнем матче против красноярцев в стадии четверти финалаСегодня архангельский клуб одержал красивую победу в ответном домашнем матче против красноярцев в стадии четверти финалаОправдывая самые смелые надежды болельщиков, на родном поле «Водник» показал гораздо более уверенную игру, нежели чем на выездном матче в Красноярске.